Acra alerta de que la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria "nace con carencias"

La presidenta de Acra, Cinta Pascual, en una foto de archivo de Europa Press. - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Recursos Assistencials (Acra) ha valorado la aprobación de la Ley de creación de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria de Catalunya (Agaiss-Cat) como un paso necesario pero insuficiente para la integración social y sanitaria que afecta a las personas mayores con dependencia, y ha alertado de que "nace con carencias".

La presidenta de Acra, Cinta Pascual, ha advertido de que "sin recursos, la integración será solo una declaración de intenciones", informa la asociación en un comunicado de este miércoles.

"Las personas mayores que viven en residencias no pueden tener menos derechos que las que viven en casa. Si el sistema sanitario es universal, también debe serlo para quien vive en una residencia, que es su casa", ha añadido.

Acra ha insistido en que la ley debe ir acompañada de una estructura propia que permita contratar profesionales y garantizar una cartera de servicios compartida entre salud y servicios sociales.

También considera "imprescindible" que los equipos de atención primaria (EAP) asuman las tareas de enfermería en las residencias y que los sistemas de información de Salud y de Servicios Sociales sean compatibles.