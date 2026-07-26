Activa la alerta Inuncat por lluvias intensas este domingo en comarcas de Barcelona y Girona

Archivo - Una persona observa la lluvia en el Río Ter en Girona - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activa la alerta del Pla Inuncat ante la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) de lluvias intensas que pueden afectar a comarcas del norte de Barcelona y el sur de Girona este domingo.

Según el Meteocat se prevé la posibilidad de superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos y las precipitaciones irán acompañadas de tormenta y, localmente, de piedra pequeña, informa Protecció Civil en un comunicado.

La probabilidad más elevada se sitúa en las comarcas de la Selva (Girona), Maresme y Vallès Oriental (Barcelona) y, en menor medida, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa (Girona) y Osona (Barcelona).

Protecció Civil pide extremar las precauciones y consultar la situación meteorológica y el estado de las vías a la hora de planificar un trayecto en vehículo, especialmente en domingo, cuando muchos vehículos se desplazan hacia el área de Barcelona.

Recuerdan que es importante mantenerse alejado de barrancos, ríos y arroyos aunque no llueva, ya que las crecidas pueden ser imprevistas.