Activada la alerta del Infocat por el incendio de Alfarràs (Lleida), con 35 dotaciones

Plan Infocat activado en alerta. - PROTECCIÓ CIVIL

LLEIDA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activado este martes sobre las 18.00 horas la alerta del plan Infocat por el incendio declarado en Alfarràs (Lleida), en el que trabajan 35 dotaciones de los Bombers y que ha obligado a confinar a 240 del núcleo de población de Andaní y diversas granjas cercanas a la N-230, que está cortada.

Según explican los Bombers en 'X', los 90 bomberos sobre el terreno están priorizando el flanco izquierdo para evitar que se abra con el cambio de viento previsto de poniente a marinada.

El aviso se ha recibido a las 16.03 horas, por un fuego cercano al barranco Regal de Viuda.