Activada la alerta Inuncat por acumulación de lluvia en la comarca del Barcelonès (Barcelona)

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este martes por la tarde el plan Inuncat en fase de alerta tras un aviso de acumulación de lluvia emitido por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en la comarca del Barcelonès (Barcelona).

Según el aviso del Meteocat se prevé que se superen los 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en 24 horas en el Barcelonès, especialmente en Badalona; hasta ahora, estima que el acumulado se sitúa alrededor de los 80 l/m2 en 24 horas.

Protecció Civil pide "extremar las precauciones de la movilidad" ante la posibilidad de lluvia localmente intensa, así como evitar atravesar ríos, torrentes y barrancos y acercarse a zonas inundables.