Activada una alerta por situación meteorológica de peligro en la mitad este de Catalunya este lunes

Imagen del aviso - METEOCAT

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Meteocat ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro en comarcas de la mitad este de Catalunya vigente el próximo lunes desde las 12.00 hasta las 24.00, con peligro alto en 11 comarcas del litoral y prelitoral.

Localmente se podrán acumular más de 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos y los chubascos irán acompañados de tormenta, ha informado el Meteocat en una publicación en 'X' recogida en Europa Press este domingo.

Concretamente, las comarcas con peligro alto son el Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès (Barcelona), Baix Penedès, Tarragonès, Alt Camp y Baix Camp (Tarragona).

El aviso también estará vigente la madrugada del domingo hasta las 6.00, aunque con un nivel de peligro moderado y la posibilidad de que se acumulen más de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

Las autoridades han pedido precaución a la ciudadanía y contactar con el teléfono 112 en el caso de emergencia.