Activada la alerta Ventcat por previsión de fuertes rachas el domingo en el Ripollès (Girona)

Varias personas caminan durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

GIRONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este viernes la fase de alerta del plan Ventcat por la previsión de fuertes rachas de viento que se pueden producir el domingo en diferentes comarcas de la mitad norte de Catalunya, especialmente en el Ripollès (Girona), donde se pueden superar los 126 km/h.

Además, también se prevé viento, aunque de menos intensidad, en el Berguedà (Barcelona) y Alt Empordà (Girona), donde las rachas pueden superar los 90 km/h, informa Protecció Civil de la Generalitat este viernes.

Por otro lado, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha advertido del mal estado del mar en comarcas del Alt i Baix Empordà (Girona), con afectación principal en el Cap de Creus y en el Cap de Begur, y también se pueden superar los 20 cm de nieve en cotas superiores a los 1.200 metros en la Vall d'Aran y Pallars Sobirà (Lleida).