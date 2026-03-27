Activada la alerta Ventcat por viento fuerte este fin de semana en el norte de Catalunya

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BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el plan Ventcat ante la previsión de un episodio de viento fuerte que afectará al Pirineo y norte de Catalunya y que comenzará el sábado por la tarde, se intensificará el domingo y se alargará hasta el lunes, según ha informado en un comunicado.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya el viento soplará de componente norte y afectará principalmente el Pirineo y Prepirineo, extendiéndose el domingo a las comarcas del noreste, especialmente en Girona, y con posibles afectaciones en el litoral y prelitoral del Camp de Tarragona.

Las rachas más fuertes se esperan en cotas altas y medias, donde se pueden superar los 90 kilómetros por hora (km/h) y con la posibilidad de que en algunos puntos se incremente el nivel de peligro.

En las comarcas del noreste, especialmente el domingo, se pueden registrar rachas de entre 60 y 70 km/h y en cotas altas del Pirineo y Prepirineo el episodio irá acompañado de ventisca, que reducirá notablemente la visibilidad y que puede dificultar la movilidad.

En paralelo, Protecció Civil también ha activado la prealerta del plan Neucat por la previsión de nevadas en la vertiente norte del Pirineo a partir del sábado por la tarde y durante el domingo, especialmente en Val d'Aran y al norte de Pallars Sobirà y Alta Ribagorça (Lleida).