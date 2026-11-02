Activado el Inuncat por lluvia en litoral central y Tarragona este lunes por la tarde y martes

Archivo - Una carretera inundada en Tarragona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activado el plan Inuncat ante la previsión de lluvias intensas en el litoral central y Tarragona este lunes por la tarde y durante buena parte de este martes, informa en un comunicado.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) prevé que esta noche se pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos en las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès y Tarragonès, con precipitaciones de carácter local.

Durante la madrugada del martes, las lluvias se extenderán al Alt Camp, Alt Penedès y Baix Camp, y pueden afectar con una intensidad especial al Garraf, el Baix Penedès y el Tarragonès hasta la tarde.

El SMC también ha emitido un aviso por la posibilidad de acumular más de 60 l/m2 en tres horas durante la mañana y hasta el mediodía del martes en el Baix Camp, el Baix Penedès y el Tarragonès.

Protecció Civil pide extremar la precaución durante las horas de lluvia más intensa y seguir las actualizaciones de los avisos oficiales: hay que evitar ríos, rieras, barrancos, vados, pasos enterrados y otros puntos bajos.

No se deben atravesar zonas inundadas ni a pie ni en vehículo y, en caso de lluvia intensa, es necesario reducir la movilidad, especialmente por vías secundarias, caminos y zonas susceptibles de inundarse; si el agua entra en un edificio, subir a las plantas superiores y no bajar a sótanos ni aparcamientos.