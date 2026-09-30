Activado el Inuncat por lluvias torrenciales este jueves en Tarragona y sur de Barcelona

Una mujer cruza a través de la lluvia acumulada en la calle en el barrio de Canyelles-Nou Barris, a 29 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este miércoles la alerta del plan Inuncat por la previsión de que se produzca un nuevo episodio de lluvias torrenciales este jueves en el litoral de Tarragona y sur de Barcelona, y que posteriormente se extenderá al interior y sur de Catalunya.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prevé que el episodio dure aproximadamente 24 horas y el momento más adverso se prevé especialmente entre las 14 y 20.00 horas del jueves, si bien los chubascos se extenderán por diversos puntos del territorio y se podrán superar localmente los 40 l/m2 en 30 minutos, informa Protecció Civil en un comunicado.

La previsión actual sitúa las precipitaciones más intensas en la Catalunya Central, especialmente en Osona, Bages y Moianès, así como en el sur de Catalunya, y a la tarde noche el episodio disminuirá en el Pirineo y Prepirineo pero se mantendrá elevado en Terres de L'Ebre (Tarragona).