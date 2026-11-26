Foto de familia de la recepción de los Premios Ondas 2026. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Actores, artistas y periodistas ganadores de un premio Ondas han llamado este jueves a ejercer el derecho a voto de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, en la recepción anual de los Premios en el Palacete Albéniz de Barcelona, con el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni.

En declaraciones a la prensa, el actor Javier Cámara ha explicado que la gente ya sabe que tiene que ir a votar, que espera que la participación sea muy alta y que vengan "buenas nuevas".

Cámara ha obtenido un Ondas a Mejor interpretación por la serie 'Yakarta', por la que también estuvo nominado a un Emmy en la misma categoría, y ha dicho que está "flipando un poco" por la recepción que está teniendo.

ALTERIO Y CASANOVA

Cámara ha ganado el Ondas 'ex aequo' con Malena Alterio, protagonista de 'Cochinas', que también ha animado a la ciudadanía a votar este domingo: "Somos afortunados por tener ese instrumento para elegir lo que realmente queremos para el futuro".

Alterio, que acudirá a las urnas "con la esperanza de conservar lo conquistado", ha dicho que el Ondas es para ella la guinda del pastel después de haber hecho una serie tan especial y divertida, incluso necesaria para recordar de donde viene la sociedad.

Asimismo, el Premio Ondas 2026 al Mejor Documental ha sido para Eduardo Casanova y 'Sidosa', en el que revela que ha convivido con el VIH desde los 17 años: "Creo que era importante para la comunidad VIH, era importante también para mí y estamos muy felices".

"Lo que sí que está claro que es que en función del gobierno que haya, la lucha contra el estigma del VIH sí puede variar", ha asegurado, aunque ha dicho que como el documental no tiene subvenciones ni ayudas, podría haberse igualmente independientemente de quién gobierne.

ALSINA

Los Ondas han distinguido la Trayectoria Profesional de Carlos Alsina, que ha dicho que el reconocimiento es impagable y que es tanto a las mejores partes de su carrera como a las "peores", en 36 años de actividad profesionales.

Ha defendido que cada uno debe hacer lo que considere de cara al 29N: "Que la gente vote a quien le dé la gana y que haga lo que quiera el domingo. Que vote el que quiera votar, el que quiere abstenerse que se abstenga. Para eso están las opciones y para eso se puede elegir, que no siempre se pudo".

PABLO ALBORÁN Y LEIVA

El cantante Pablo Alborán, Ondas Nacional de Música a Mejor Espectáculo o Gira, ha dicho que es un lujo y un sueño recibir el premio, que además recibe "en un momento personal muy vulnerable y a la vez muy bonito".

A la vez, ha apelado a la responsabilidad ciudadana en las elecciones: "Primero, que hay que votar, y segundo, hay un mensaje en mi discurso sobre la responsabilidad que debemos exigirles a los que nos gobiernan".

Por su parte, Leiva, Ondas Nacional de Música a la Trayectoria, ha afirmado estar "muy sorprendido" y muy honrado por el galardón, que además le hace especial ilusión porque también se lo dieron a uno de sus ídolos, Camarón de la Isla.

Aunque dice que no ha pensado todavía qué dirá en su discurso de agradecimiento, entiende que se hagan menciones políticas en la gala: "Desde que yo tengo conciencia de voto, creo que es la vez que siento que hay más en juego".

BERTO ROMERO

El humorista y actor Berto Romero, Ondas al Mejor Comunicador por 'El consultorio de Berto', ha asegurado que el premio lo recibió con sorpresa porque no era consciente de que se había presentado la candidatura: "No vamos a buscar culpables, pero no se me había informado y yo también soy de natural despistado".

"Siempre digo que no me gustan los premios por una cuestión ética y casi filosófica. Porque los premios nos ponen a competir entre nosotros, nos hacen sentir perdedores cuando no los ganamos, y entras en unas competiciones que a mí honestamente no me gustan. Siempre he sido muy crítico con los premios como concepto hasta que me los dan. Cuando me los dan estoy muy orgulloso y muy contento y creo que son lo mejor que hay", ha afirmado.

Sobre las elecciones, ha animado a votar, algo que él siempre ha hecho con mucha ilusión: "Estamos prácticamente en jornada de reflexión. Yo lo estoy ya porque necesito reflexionar más que los demás. Soy una persona bastante lenta en este sentido".

LA PIJA Y LA QUINQUI

Carlos Peguer y Mariang Maturana, Mejor Videopodcast por 'La Pija y La Quinqui', han dicho que recibir un galardón de este calibre es un "muro" que pensaban que no podrían llegar a saltar.

Preguntados por el foco mediático de los 'influencers', especialmente en campaña electoral, Maturana ha dicho que son "el faro moral" de mucha gente que todavía no puede votar, mientras Peguer ha apuntado que, más que una labor mediática, es una medalla que se cuelgan ellos mismos.

"Confío en que la gente a la que nos dirigimos nosotros sabe que tiene que ir a votar", ha añadido Maturana, que ha instado también a salir a la calle cuando toca, porque la democracia no se defiende solo una vez cada 4 años.

MÁS RECONOCIMIENTOS

Los Ondas 2026 han reconocido también a 'A vivir que son dos días' y 'Els nous altres catalans' (Cadena SER/Radio Barcelona), la investigación de los cribados de cáncer de mama de Radio Sevilla-Ser, el 'Que no surti d'aquí' (Catalunya Ràdio) y 'Lo contó la radio' (Onda Cero) y el 'Polònia, 20 anys' (TV3).

Asimismo, también han recibido Ondas la cantante Rosalía, por 'Lux', Victoria Martín por 'Malas Personas' (Podimo) y Jose Luis Sastre y Miguel Maldonado por 'Sastre y Maldonado' (SER Podcast), entre otros.