La actriz y directora Sílvia Munt, Gaudí d'Honor 2026.

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La actriz, directora y guionista Sílvia Munt recogerá el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2026 de la Acadèmia del Cinema Català en la gala de entrega de los 18 Premis Gaudí que se celebrará el 8 de febrero en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El jurado, formado por la presidenta de la Acadèmia, Judith Colell, Carlos R.Ríos, Alba Cros, Àngels Masclans, Marcel Barrena, Tono Folguera, Elena Martín, Arnau Bataller, Gina Ferrer y Marta Bazaco, ha valorado su "compromiso" con la profesión y ser pionera en dar el salto de la interpretación a la dirección.

Con este reconocimiento, Munt se incorpora a un listado en el que figuran Jaime Camino, Josep Maria Forn, Jordi Dauder, Pere Portabella, Montserrat Carulla, Julieta Serrano, Ventura Pons, Rosa Maria Sardà, Josep Maria Pou, Mercedes Sampietro, Joan Pera, Francesc Betriu, Carme Elias, Tomàs Pladevall, Jaume Figueras, Rosa Vergés y Paco Poch.

Munt (Barcelona, 1957) se formó en ballet clásico y estuvo muy vinculada a Gelu Barbu o el Ballet Contemporani de Barcelona, y desde 1981, con la participación en 'La plaça del Diamant' hasta títulos recientes como 'Requisitos para una persona normal', ha protagonizado más de 50 producciones cinematográficas.

Desde 2001, cuando orientó su trayectoria para centrarse en la dirección, tanto de cine, televisión como teatro, ha dirigido títulos como 'Les filles de Mohamed', 'Cosses que passen', 'Bajo el mismo cielo', 'Mar de plástico', 'Vida privada' y piezas teatrales como 'El preu', 'Els Buonaparte' y 'Casa de nines', entre otras.