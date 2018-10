Las actuaciones de payasos reducen la sintomatología depresiva en niños refugiados

Publicado 24/10/2018 18:49:55 CET

Payasos sin Fronteras estudia su impacto en refugiados sirios en el Líbano

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones de payasos reducen la sintomatología depresiva postrauma de niños refugiados cuando se combinan con las técnicas para combatir secuelas psicológicas TRT, una reducción que las dos intervenciones no consiguen por sí solas, ha concluido una investigación de la ONG Payasos sin Fronteras y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El trabajo ha estudiado la intervención de la entidad de payasos presidida por el artista Tortell Poltrona con 220 niños refugiados sirios en cinco escuelas libanesas, y lo ha realizado la Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de Barcelona (UTCCB) de la UAB, según el informe de la unidad, recogido por Europa Press.

Las Teaching Recovery Techniques (TRT) son un modelo para combatir secuelas psicológicas implicando al entorno de los afectados que cuenta con más de 20 años de evidencias científicas sobre su efecto rehabilitador postrauma.

El estudio ha detectado que las actuaciones de payasos, por si solas, tienen un efecto positivo sobre los síntomas de intrusión y evitación --que forman parte del trastorno por estrés postraumático--.

También reducen la presencia de problemas emocionales y conductuales, mientras que, cuando se combinan ambas medidas terapéuticas --los payasos y las TRT--, el efecto positivo aumenta en las variables de intrusión, evitación, problemas emocionales y conductuales.

En el caso de la sintomatología depresiva, la combinación logra un beneficio que ninguna de las dos intervenciones logra por si misma, han destacado.

La ONG no ha presentado todavía los datos cuantitativos del estudio porque enviará los resultados a la revista científica 'Journal of Traumatic Stress', que requiere para su publicación que no se hayan divulgado previamente.

DE 7 A 14 AÑOS

La investigación se realizó entre septiembre de 2017 y febrero de 2018, en cinco escuelas del Valle de Bekaa (Líbano), contactadas por la ONG y por la UTCCB, con una muestra de 220 niños y niñas refugiados sirios de entre 7 y 14 años de edad --10,2 de media--.

Se dividieron en cuatro grupos: el primero recibió la visita de los payasos, el segundo siguió el programa de rehabilitación TRT, el tercero recibió ambos tratamientos, y el cuatro no contó con ninguna intervención --grupo de control--; como indican las normas éticas, al acabar el estudio todos los grupos recibieron ambos tratamientos.

Las actuaciones de la ONG consisten en espectáculos de artistas voluntarios de entre 60 y 75 minutos, y la metodología TRT consiste en cinco sesiones grupales con los niños y dos en familiares.

Antes y después de intervenir, midieron la situación personal y familiar de cada niño, sus vivencias, la sintomatología presente y su grado de socialización, y el impacto de los tratamientos se midió en función de su capacidad de reducir la sintomatología y aumentar el ajuste emocional de los niños.