'ACTxPALESTINE' alerta de que el partido Catalunya-Palestina puede no jugarse en el Estadi Olímpic

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las entidades de 'ACTxPALESTINE' han alertado este domingo de la posibilidad de que el partido entre la Selección de Catalunya y la Selección de Palestina previsto para el 18 de noviembre puede no terminar jugándose en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona aunque no renuncian a ello.

"Hace semanas que las entradas deberían haber salido y que se debería estar contando en todo el país la dimensión histórica de este partido, que llega después de dos años de genocidio a Palestina", informa la organización en un comunicado.

Según 'ACTxPALESTINE', existe la voluntad por parte de las administraciones de trasladar el partido a un estadio más pequeño y fuera de Barcelona: "Aplazar la comunicación, los actos previos y la venta de entradas hasta tan pocos días antes del partido, sólo puede responder a la voluntad de hacer fracasar la jornada".

Por eso, han asegurado que no quieren renunciar al Estadi Olímpic y han abierto un proceso de reserva anticipada de entradas para "demostrar que Catalunya quiere llenarlo".

Tres días antes, Palestina jugará en Bilbao contra Euskadi en San Mamés, y 'ACTxPALESTINE' ha afirmado que la federación, las instituciones y los clubs "se han situado junto a la ciudadanía para hacer posible el mismo partido".