Acuerdo para destinar 18,4 millones a la conectividad de les Garrigues (Lleida)

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque - GENERALITAT

LLEIDA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, la Diputación de Lleida y ocho municipios de les Garrigues (Lleida) han firmado un acuerdo por el que se destinarán 18,4 millones de euros a actuaciones en tres ejes viarios para mejorar la movilidad y la conectividad en la comarca, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat este jueves.

La consellera Sílvia Paneque ha celebrado sumar "inversiones para fortalecer las Garrigues Altes" y mejorar su conectividad viaria.

"Les Garrigues Altes son un lugar especial para vivir con alta calidad y, en el futuro, el trabajo será cada vez más intelectual, con un auge de las personas que vivirán en el campo, mientras se conectan por medio de ordenadores y de móviles", ha insistido.

El convenio comporta actuaciones de mejora en un tramo de la C-233 entre la Granadella y el Soleràs (Lleida), y los trabajos deben empezar en otoño.

Además, se transformará el camino de Torrebesses a Castelldans (Lleida) en una nueva carretera de la red comarcal y se realizarán mejoras en el camino entre els Torms y Bellaguarda (Lleida).