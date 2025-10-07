Las acusaciones no pidieron cárcel para el detenido en Lleida por presunta violación a su hija

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El hombre quedó en libertad con medidas cautelares tras declarar ante la jueza

LLEIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido en Lleida por presuntamente violar a su hija en la calle no ha ingresado en prisión provisional porque ninguna de las acusaciones lo solicitó a la jueza, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

"Las medidas cautelares adoptadas por la titular del juzgado responden, exactamente, a las peticiones realizadas por las partes acusadoras. Ninguna de ellas solicitó otra medida", reza el mensaje.

LOS HECHOS

El hombre, de 40 años, fue detenido por la Guàrdia Urbana de Lleida sobre las 03.00 horas del domingo en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa, cuando una patrulla vio que un hombre estaba manteniendo relaciones sexuales con una mujer en la vía pública y en presencia de un menor.

Al identificarlos, comprobaron que el sujeto era el padre de ambos: de la mujer con la que estaba manteniendo relaciones, de 20 años, y del niño, de 8.

Ella explicó que su padre la estaba forzando y por ello los agentes detuvieron al hombre, mientras que la joven fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova para someterse a una revisión médica.

Tras pasar a disposición judicial el lunes, el hombre quedó en libertad con medidas cautelares, concretamente, con la prohibición de acercarse a su hija a una distancia inferior a 200 metros así como comunicarse con ella por cualquier vía.

La causa sigue abierta por un delito contra la libertad sexual.