El acusado de asfixiar con papel film en Manresa (Barcelona) a su ex: "Me siento arrepentido"

Los peritos encontraron búsquedas en su teléfono sobre métodos de homicidio



BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acusado de asesinar a su exmujer asfixiándola con papel film el 14 de abril de 2021 en Manresa (Barcelona) ha asegurado: "Me siento avergonzado y arrepentido. No creo que es una cosa que nadie quiera hacer".

Lo ha explicado durante su declaración en la sesión de juicio de este jueves ante el jurado de la Audiencia de Barcelona, en la que ha respondido a preguntas de su abogada y del jurado, y también han declarado varios peritos.

La víctima y el acusado se habían casado en 2009 y habían tenido dos hijas, aunque posteriormente se divorciaron y el acusado "nunca aceptó su nueva situación personal derivada del divorcio y concibió un plan para acabar con la vida de la madre de sus hijas", según el escrito de acusación de Fiscalía.

El 14 de abril de 2021, el acusado quedó con su exmujer en su vivienda y "aprovechando esta situación de tranquilidad y de despreocupación de la mujer", presuntamente la inmovilizó en la silla en la que estaba sentada y la envolvió con papel film hasta que se asfixió, y después se intentó suicidar con un blíster de Diazepam.

DECLARACIÓN ACUSADO

El acusado ha explicado que nunca tuvieron problemas "remarcables" durante su relación, y que cuando empezaron a separarse tenían una relación cordial por sus hijas, aunque él se fue del domicilio familiar y surgieron algunos momentos de tensión, en sus palabras.

Tras firmar el divorcio, las niñas vivían una semana con cada uno, aunque ha criticado que la víctima cambió de actitud y le "obligó a aceptar medidas bastante abusivas", como decirle dónde tenía que vivir el acusado o exigirle un tipo de muebles.

"Veía a las niñas preocupadas. Yo no me había encontrado nunca así, estaba muy preocupado después del divorcio, cada vez me notaba con un peligro físico y mental más fuerte, no dormía, no comía. Mi cabeza cada vez sufría más y cada vez pensaba cosas peores. Tenía pensamientos negativos y tanto suicidas como homicidas", ha añadido.

El día de los hechos, el acusado ha declarado que no podía dormir y que la mañana siguiente "realizar cualquier actividad era como un esfuerzo", aunque ese día tenía a sus hijas en casa y las llevó al colegio para después quedar con su exmujer con la excusa de hacer la declaración de la Renta.

"FORZAR UN ENCUENTRO"

"Quería forzar un encuentro para poder hablar con ella, sobre todo para hablar cosas de las niñas. Ella siempre lo esquivaba todo, durante el divorcio teníamos que hablar entre abogados porque nunca quería hablar, así que me inventé una excusa para forzar el encuentro", ha dicho.

Ha recordado que llegaron al domicilio de ella y que tuvieron conversaciones triviales, desayunaron y empezaron a hablar: "Empezó a ponerse a la defensiva, a culparme de todo, de ser mal padre. En ese momento mi reacción estaba totalmente fuera de control. Tengo el film ahí y mi cabeza solo quiere que deje de decir las cosas que está diciendo".

REACCIÓN EXPLOSIVA Y MUY IRRACIONAL

Ha asegurado que no era su intención "que pasara lo que pasó", y ha manifestado que su reacción fue totalmente explosiva y muy irracional, en sus palabras.

"Lo recuerdo todo de una manera muy rápida. Lo último que recuerdo es no saber si está pasando, si es verdad, si estoy soñando, y la única reacción que tuve era salir de allí y dirigirme al coche. Todo lo que he sabido que hice es ya por la investigación, y lo del suicidio lo he sabido 'a posteriori' por mi familia", ha sostenido el acusado.

Al ser preguntado por qué los Mossos d'Esquadra encontraron papel film y guantes en su coche, el acusado ha respondido que llevaba el film transparente porque se quería llevar un monitor de ordenador suyo que estaba en casa de su expareja, y que, por su trabajo de vigilante de seguridad, llevaba guantes y mascarilla durante la época del Covid.

PERITOS

Por su parte, los peritos han explicado que en el ordenador y en el teléfono móvil del acusado encontraron búsquedas en Internet de días antes del crimen de 'métodos de suicidio', 'métodos de homicidio', 'inhalación de CO2 para suicidarse' y '¿Cuánto se puede tardar en morir por una cuchillada en el lateral del cuello?'".

Otro perito de telefonía ha detallado que el 12 de abril, diez minutos antes de contactar con su exmujer para decirle de quedar dos días más tarde --el día del crimen--, buscó en Internet 'medidas de papel film' y 'dónde comprar papel film': "El día 12 había decidido cómo, cuándo y dónde hacer lo que finalmente hizo".

Además, otro perito informático ha explicado que encontró en el buscador del ordenador del acusado '¿Cuánto son las penas por violencia de género con muerte?', '¿Cómo conectar la manguera al tubo de escape del coche?', '¿Qué cuchillo es mejor para apuñalar?', '¿Cómo simular un escape de gas en una caldera sin que se note?' o '¿Qué ácido se usa para atacar a mujeres?'.

Este viernes se realizará la última sesión del juicio, que empezó el lunes, con conclusiones e informes finales y, por el momento, la Fiscalía pide 23 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía.