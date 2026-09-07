El acusado de matar a su pareja embarazada en Manresa (Barcelona) en 2023 acepta 26 años de prisión

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acusado de matar a su pareja, que estaba embarazada, en Manresa (Barcelona) en mayo de 2023 ha aceptado 26 años de prisión tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular este lunes, cuando estaba previsto que comenzara un juicio con jurado popular en la Audiencia de Barcelona.

Según el escrito de conformidad al que ha tenido acceso Europa Press, la madrugada del 6 de mayo de 2023 el acusado propinó diversos golpes en la cabeza y en el rostro a su pareja con la intención dejarla "conmocionada, de modo que no tuviera capacidad de reaccionar ni oponer una defensa eficaz", y posteriormente la asfixió con las manos hasta causarle la muerte.

El escrito sostiene que sabía que la mujer estaba embarazada de entre unas 16 y 18 semanas, por lo que con su acción "también quería la muerte del feto" o, al menos, era consciente de que era muy probable de que esto sucediese.

PEDÍAN 32 AÑOS

El acusado ha aceptado una pena de 63 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad a cumplir en un centro penitenciario y a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 3 años como autor de un delito de lesiones.

Por el delito de asesinato, se le ha impuesto una condena de 20 años de prisión y libertad vigilada durante 5 años una vez cumplida la pena privativa de libertad, mientras que por el delito de aborto se le ha condenado a 6 años de cárcel, así como a la inhabilitación para prestar servicios en clínicas o consultorios ginecológicos, ya sean públicos o privados, durante 7 años.

El acusado, a quien se le ha aplicado la circunstancia agravante por razón de género en todos los delitos por los que ha sido condenado y para quien la Fiscalía pedía inicialmente 32 años de cárcel, también tendrá que indemnizar con 350.000 euros a los familiares de la víctima.