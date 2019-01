Un acusado de violar a su pareja durante años en Lleida solo reconoce discusiones

Publicado 09/01/2019 18:00:01 CET

La víctima dice que la obligaba a tener relaciones por la fuerza y que creía que como esposa "estaba obligada"

LLEIDA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre acusado de violar a su pareja y de maltratarla entre 2012 y 2016 en la Seu d'Urgell (Lleida) ha reconocido solo discusiones durante el juicio celebrado este miércoles en la Audiencia de Lleida, en el que la víctima ha contado que la amenazaba, le pegaba y la obligaba a mantener relaciones por la fuerza, a las que ella en ocasiones no se negaba porque pensaba que "por ser mujer de él estaba obligada".

Los psicólogos han dado veracidad al relato de la mujer y han explicado que ella no denunció antes por miedo y que lo hizo cuando detectó peligro para sus hijos.

A juicio de uno de los psicólogos, el hecho de que ella abandonara el hogar de sus padres con 18 años para vivir con él, a pesar de la oposición de su familia, "ha fortalecido la situación de dominio de su expareja derivada del abuso de poder y de agresiones sexuales y físicas" porque ella se sentía muy sola.

En la vista, la Fiscalía ha pedido diez años de prisión por agresión sexual continuada, dos años y medio por un delito de violencia habitual y otro año por malos tratos.

El abogado de la defensa ha dicho que las acusaciones no han sido probadas y ha considerado que en todo caso la pena no tendría que ser superior a seis meses de cárcel porque el acusado no tiene antecedentes si se apreciara un delito de violencia de género.

El hombre y la mujer, de origen portugués, llegaron a España en 2006 y a la Seu d'Urgell en 2012 y tienen dos hijos, a los que según la víctima el acusado también les pegaba.

LESIONES Y MIEDO

Uno de los psicólogos ha dicho que el hombre tenía dependencia del alcohol sin llegar a estar afectado de encefalopatía alcohólica que pudiera afectar a sus capacidades cognitivas y que los relatos de los hijos de la pareja dan veracidad a la madre.

También han declarado una vecina y una excompañera de trabajo de la mujer, que han detallado que al menos en una ocasión, vieron lesiones en la cara de la víctima y que la víctima llegó a llevarse a sus hijos a su puesto de trabajo por miedo a que el padre les hiciera daño.

La madre de la víctima ha relatado que el acusado no le permitía tener relación con su hija y que no presenció, pero sí escuchó, malos tratos del acusado a la víctima.