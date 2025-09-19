Adif AV destina 3,7 millones a la Zona de Tratamiento Técnico de Trenes de La Sagrera (Barcelona)

Archivo - Vista general del avance del proyecto de la estación de La Sagrera. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad ha adjudicado por 3,7 millones de euros un contrato para la construcción del proyecto de arquitectura e instalaciones de la Zona de Tratamiento Técnico de Trenes (ZTTT) de La Sagrera (Barcelona), en su acceso provisional, informa en un comunicado este viernes.

La empresa ha explicado que es "un espacio logístico de gran importancia" que debe facilitar que se optimice la explotación ferroviaria de los servicios de alta velocidad en Barcelona.

Los trabajos permitirán habilitar el tramo del túnel del viario de servicio comprendido entre la rampa de acceso de camiones del viario lateral montaña y la ZTTT para su funcionamiento como túnel bidireccional para la entrada y salida de los camiones de logística.

La entrada de camiones se producirá desde la calle Pare Manyanet a través de un viario provisional exterior, con un control de acceso instalado en la entrada.

Las actuaciones previstas comprenden cuatro ámbitos: viario de servicio, salas técnicas, salidas de emergencia del viario (y de la futura estación de autobuses) y un pozo de bombeo.