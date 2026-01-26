Adif comunica a Renfe que se recupera Rodalies por segunda vez tras resolverse la incidencia

Viajeros en el andén de la Estació de Sants (Barcelona) a primera hora de este lunes - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif ha comunicado a Renfe este lunes a las 7.44 horas que el servicio de Rodalies se ha recuperado por segunda vez tras resolverse la incidencia en el centro de control de Adif de la Estació de França (Barcelona) que ha obligado a cortar el servicio dos veces este lunes.

Así lo han informado fuentes de Renfe a Europa Press, después que a primera hora de este lunes se haya iniciado el servicio y sobre las 6.42 horas se suspendiera el servicio por la misma incidencia que la segunda y se recuperara a las 7.05 horas, y 19 minutos más tarde, a las 7.24 horas, se ha reproducido la incidencia.

Tras la primera incidencia, el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha señalado que la causa de dicha incidencia "está por determinar" y que se está investigando.