Adif ejecuta un plan de intervenciones "urgentes" para restablecer el servicio de Rodalies

Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif está ejecutando un plan de actuaciones "urgentes" en la infraestructura de las líneas de Rodalies para inspeccionar y reparar los daños provocados por la borrasca Harry en Catalunya, poder restablecer el servicio de trenes y minimizar el riesgo de que puedan producirse nuevas incidencias, ha informado en un comunicado este domingo.

Asegura que a causa de la borrasca que afectó a Catalunya entre el 19 y el 24 de enero se produjeron varios desprendimientos, entre ellos, el que causó el accidente de Gelida (Barcelona) el pasado 20 de enero, en el que murió un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas.

Posteriormente, reconoce, se han producido otros desprendimientos "de diversa entidad".

MEDIDAS

El plan se basa en dos acciones: por un lado, la intensificación de inspecciones en zonas "sensibles" de la red y, por otro, la ejecución de obras urgentes de reparación en los puntos afectados.

Hasta ahora, se han programado más de un centenar de inspecciones en trincheras, taludes, túneles, puentes, plataformas, vías y otras estructuras, con especial atención a tramos próximos a la costa, como entre Barcelona-Vilanova (Barcelona)-Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Barcelona-Mataró (Barcelona)-Maçanet (Girona) y los que discurren por zonas con mayor presencia de trincheras o taludes, como Barcelona-Girona-Figueres (Girona), entre otros.

El plan prevé 23 actuaciones, distribuidas en 7 líneas de la red ferroviaria de Rodalies y que consisten fundamentalmente en la protección de trincheras y taludes, además de operaciones de acondicionamiento de vía.

Adif asegura que está movilizando "todos los recursos humanos y materiales disponibles" para restablecer el servicio en el menor tiempo posible y que, mientras tanto, está destinando personal de vigilancia para comunicar de forma inmediata cualquier posible anomalía que pueda afectar al servicio.