Adif finaliza la primera fase de las obras de la estación de Montcada-Bifurcació (Barcelona)

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adif ha finalizado la primera fase del nuevo esquema de explotación de la estación de Montcada-Bifurcació (Barcelona), con la entrada en funcionamiento de nueve vías del futuro esquema de explotación, informa en un comunicado este lunes.

La primera fase, que tiene un presupuesto de 34 millones de euros, es un "destacado avance para la operatividad ferroviaria de la estación", ya que permitirá incrementar la capacidad de la infraestructura para las circulaciones de las líneas de Rodalies R3, R4 y R7 de Rodalies.

Además, mejorará la capacidad de estacionamiento para los trenes de Rodalies y regionales, en previsión de implantar en el futuro nuevos esquemas de explotación.

Entre estos esquemas están el traslado de la cabecera de algunos servicios de media distancia que se localizan en la estación de Estació de França de Barcelona o la acogida del estacionamiento de los servicios de refuerzo al aeropuerto de Barcelona.

Los trabajos han consistido en la ejecución del nuevo trazado de nueve vías y de un nuevo andén, así como la construcción del muro de la vía mango de seguridad, parte del futuro andén 2, el paso inferior para el uso de personal ferroviario y el paso inferior para uso de los viajeros hasta su acceso al andén 3, entre otros puntos.