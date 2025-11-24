Adif inicia la prueba de ancho internacional en Castellbisbal (Barcelona) del Corredor Mediterráneo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adif ha iniciado este fin de semana las pruebas con trenes de ancho internacional en el tramo entre el nudo ferroviario de Castellbisbal, Martorell y el complejo de Seat (Barcelona) mediante la circulación de una unidad de la serie 130.

"Esta fase representa un significativo avance para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, ya que constituye un paso previo al inicio de las circulaciones comerciales en ancho internacional, a través del tercer carril", informa Adif en un comunicado este lunes.

Durante dos noches, el tren en pruebas ha realizado aproximadamente 60 recorridos a lo largo de los 12 km del tramo comprendido entre el complejo de Seat en Martorell, la estación de Martorell Central y el Nudo de Castellbisbal hasta el enlace con el ramal de Castellbisbal-Mollet y el de acceso al Puerto de Barcelona, ramales que ya disponen del tercer carril.

En total, el tren ha recorrido unos 300 km para verificar el correcto funcionamiento de la infraestructura y de las instalaciones de control, mando y señalización, así como de otros elementos y sistemas con los que se ha equipado la vía.

Adif ha ejecutado entre Martorell, el enlace con la factoría de SEAT y Castellbisbal "uno de los nudos ferroviarios más complejos de la red española" y que, conocido como la 'Puerta a Europa' del Corredor Mediterráneo, este tramo ha quedado equipado con un tercer carril que permite, a través de la misma vía, compatibilizar el tráfico ferroviario en ancho convencional (ibérico) y en ancho estándar (internacional).

OPERATIVIDAD Y FLEXIBILIDAD

Además, se ha mejorado la capacidad y la fiabilidad de la infraestructura, "incrementando asimismo su operatividad y flexibilidad, tanto para los servicios de viajeros como para los trenes de mercancías".

La nueva configuración en ancho mixto de este enclave ferroviario "permitirá al tejido empresarial del entorno potenciar sus tráficos en ancho internacional, tanto en sus conexiones con todo el litoral mediterráneo de la península como con el resto de Europa".

De este modo, se impulsarán las conexiones en el eje mediterráneo hacia el norte y el sur, al enlazar en ancho estándar la red ferroviaria entre el Nudo de Castellbisbal y la frontera francesa con los trayectos entre el Nudo de Vila-seca, Sant Vicenç de Calders y Martorell, así como con las regiones por las que discurre el Corredor Mediterráneo.

RENOVACIÓN DE 37 KM

Para la implantación del ancho internacional, Adif ha desplegado en los 12 km del tramo Castellbisbal-Martorell 62 aparatos de vía de ancho mixto (3 de ellos cambiadores de hilo), renovando además 37 km de vías empleando más de 6.000 toneladas de carril, 55.000 traviesas, 80 km de catenaria flexible y 5 km de catenaria rígida.

También se ha actuado en 4 túneles, aumentando el gálibo en tres de ellos, y se ha construido un nuevo paso inferior bajo la AP-7 sin afectar al tráfico.

La actuación se ha completado con nuevos sistemas de gestión de la circulación en las estaciones de Castellbisbal, Martorell Central y Seat Martorell y con instalaciones de seguridad y comunicaciones de última generación, como nuevos enclavamientos y otros elementos asociados.