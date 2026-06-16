Adif licitará por 52,7 millones el mantenimiento de la alta velocidad de Lleida-Barcelona-Figueres

Elementos de vía en L'Espluga de Francolí (Tarragona). - GOBIERNO / ALONSO SERRANO

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad a licitar, a través de Adif, el contrato de servicios de mantenimientos de las instalaciones de control de tráfico y los sistemas complementarios del tramo de alta velocidad entre Lleida-Barcelona-Sants-Figueres por 52,7 millones de euros, informa el Ministerio este martes en un comunicado.

El contrato cuenta con una vigencia de 48 meses y comporta llevar a cabo las operaciones de conservación y de mantenimiento preventivo y correctivo para que los niveles de disponibilidad, eficacia y funcionalidad de las instalaciones sean "óptimos".

Estas operaciones se desarrollarán en los centros de mantenimiento de L'Espluga de Francolí y Perafort (Tarragona), Vilafranca del Penedès, El Prat-Can Tunis, la Sagrera y Montmeló (Barcelona) y Vilobí d'Onyar (Girona), e incluyen el mantenimiento de enclavamientos electrónicos, circuitos de vía y contadores de ejes.