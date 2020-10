Adif programa dos nuevas fases para el nuevo esquema de vías de estacionamiento de Barcelona-Sants

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif ha programado la ejecución de dos nuevas fases de las obras de infraestructura necesarias para adaptar el esquema de vías de estacionamiento de ancho convencional de la estación de Barcelona-Sants a la nueva configuración, según ha informado este jueves en un comunicado.

Esta nueva configuración permitirá disponer de cuatro vías para la parada de los trenes que acceden a la terminal por cada uno de los dos túneles de acceso, cuyo proyecto forma parte es conocido como 4+4 y supone una inversión superior a los 8,9 millones de euros.

Además, permitirá implantar un nuevo esquema de vías en la estación de Sants, lo que resulta "de gran importancia para la mejora del servicio", ya que permitirá optimizar y flexibilizar la capacidad de la infraestructura y de la explotación en el núcleo central de la red ferroviaria de Barcelona.

Asimismo, forma parte del plan de obras que Adif y Adif Alta Velocidad (Adif AV) están impulsando para el período 2020-2021, que, con una inversión de casi 280 millones de euros, tiene por objetivo ejecutar nuevas y mejores infraestructuras en la red ferroviaria de Catalunya.

Estas obras alterarán a la programación habitual de Rodalies de Catalunya donde se verán afectadas las líneas; R2 Sud (Sant Vicenç de Calders-Estació de França per Vilanova i la Geltrú), R2 Nord (Maçanet - Aeroport per Granollers Centre), R3 (Puigcerdà - L'Hospitalet de Llobregat per Vic), R7 (Cerdanyola Universitat - Sant Andreu Arenal), y R11 (Barcelona Sants - Portbou).