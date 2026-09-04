Adif ultima la renovación de la catenaria y de la señalización del tramo Figueres-Portbou (Girona)

GIRONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adif está ejecutando la fase final de la renovación de la catenaria del tramo Figueres-Portbou (Girona), con una inversión ejecutada de más de 12 millones en trabajos que permitirán "modernizar las instalaciones que suministran electricidad a los trenes y mejorar su fiabilidad y las condiciones de explotación de la infraestructura", informa en un comunicado este viernes.

De forma complementaria y en el mismo trayecto, Adif está avanzando en la implantación del Bloqueo Automático Banalizado (BAB), adjudicada por 22,3 millones, y está previsto que, al igual que en las obras de electrificación, se realicen mayoritariamente en horario nocturno para compatibilizar su ejecución con la circulación ferroviaria.

Este sistema permitirá circular en ambos sentidos indistintamente por cualquiera de las dos vías con las mismas prestaciones, "aportando mayor operatividad y flexibilidad a la explotación ferroviaria", y también permitirá mejorar las condiciones de capacidad, incrementar la fiabilidad de las instalaciones y favorecer una mayor regularidad del tráfico.