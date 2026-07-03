Adjudicada la construcción del cambiador de Vila-seca (Tarragona) por 23 millones

Imagen de la actuación. - ADIF

TARRAGONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado las obras de construcción del nuevo cambiador de ancho de Vila-seca (Tarragona) por 23,33 millones de euros, y que permitirá la continuidad de los servicios de viajeros de la línea R16 de Rodalies hasta Tortosa (Tarragona), informa el Ministerio de Transportes en un comunicado este viernes.

Los trabajos, que podrán ser cofinanciados por la Unión Europea, prevén la instalación de un tercer carril, que permitirá que el tramo entre Castelló y el nudo de Vila-seca disponer tanto de ancho estándar como ancho mixto, y garantizar así el servicio que conecta las Terres de l'Ebre con Barcelona y beneficiar a los usuarios del ferrocarril en el corredor Mediterráneo.

Con la nueva instalación, los servicios ferroviarios de la línea R16 con origen en Tortosa circularán en ancho estándar hasta el nudo de Vila-seca, donde cambiarán de ancho para proseguir su recorrido en ancho ibérico por la línea de la costa desde Tarragona hasta Barcelona.

Entre las principales actuaciones, destaca la construcción del propio cambiador de ancho, el diseño de una red de drenaje para evacuar las aguas que se acumulen en esta zona, la electrificación de la vía y la renovación de dos desvíos o cambios de aguja.

Recientemente, Adif también ha adjudicado el contrato para la ejecución de las instalaciones de seguridad del cambiador de ancho y de los nuevos desvíos de la bifurcación de Vila-seca por 15,84 millones.