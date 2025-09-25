Adjudicado el concurso de ideas para la nueva sede de la Generalitat en Lleida

Imagen virtual de la nueva sede de la Generalitat en Lleida
Imagen virtual de la nueva sede de la Generalitat en Lleida - GOVERN
El Govern ha adjudicado el concurso de ideas para las obras de la nueva sede de la Generalitat en Lleida a la propuesta presentada por Garcés de Seta Bonet Arquitectes y Marvel Arquitectura, Paisatgisme, Planejament, SL.

La nueva sede se ubicará en el 'solar del Magisteri', y los trabajos de redacción del proyecto y del Plan de Mejora Urbana asociado se iniciarán en enero de 2026, y deberán estar terminados en un año, informa el Govern en un comunicado este jueves.

El proyecto presenta "una propuesta volumétrica sugerente" y crea un espacio urbano nuevo vinculado a la Seu Vella, y el valor estimado del contrato, incluyendo las posibles modificaciones, es de más de 4,1 millones de euros, sin IVA.

Al concurso, se han presentado 29 propuestas, y los 4 proyectos finalistas, recibirán una compensación económica de 5.000 euros.

Infraestructures.cat se encargará de negociar y acreditar la documentación del equipo ganador del concurso para la adjudicación definitiva y la firma del contrato de construcción.

