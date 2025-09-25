Adjudicado el concurso de ideas para la nueva sede de la Generalitat en Lleida

Imagen virtual de la nueva sede de la Generalitat en Lleida - GOVERN

LLEIDA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha adjudicado el concurso de ideas para las obras de la nueva sede de la Generalitat en Lleida a la propuesta presentada por Garcés de Seta Bonet Arquitectes y Marvel Arquitectura, Paisatgisme, Planejament, SL.

La nueva sede se ubicará en el 'solar del Magisteri', y los trabajos de redacción del proyecto y del Plan de Mejora Urbana asociado se iniciarán en enero de 2026, y deberán estar terminados en un año, informa el Govern en un comunicado este jueves.

El proyecto presenta "una propuesta volumétrica sugerente" y crea un espacio urbano nuevo vinculado a la Seu Vella, y el valor estimado del contrato, incluyendo las posibles modificaciones, es de más de 4,1 millones de euros, sin IVA.

Al concurso, se han presentado 29 propuestas, y los 4 proyectos finalistas, recibirán una compensación económica de 5.000 euros.

Infraestructures.cat se encargará de negociar y acreditar la documentación del equipo ganador del concurso para la adjudicación definitiva y la firma del contrato de construcción.