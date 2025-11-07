Adjudican las obras que garantizarán el tráfico de trenes durante las obras en Montcada (Barcelona)

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 41,3 millones de euros el contrato que permitirá garantizar la funcionalidad del tráfico ferroviario durante las obras de integración del ferrocarril en el ámbito de Vallbona y Montcada i Reixac (Barcelona), informa en un comunicado este viernes.

En concreto, se ha contratado la dotación, modificación y adecuación de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones fijas y móviles del sistema GSM-R para la ejecución de este proyecto, de la nueva variante de Vallbona y Bifurcació Aigües.

También las medidas correctoras hidrológicas de la Línea de Alta Velocidad Barcelona-Francia, a su paso por Vallbona; así como las fases provisionales y fase definitiva de la integración de la línea R2 de Rodalies, a su paso por el casco urbano de Montcada i Reixac.

El objetivo de las obras es garantizar en todo momento el tráfico ferroviario en los tramos de la línea que actualmente se encuentran en servicio y que se vean afectados por la ejecución de estos proyectos.

Por ello, se debe establecer aquellas situaciones provisionales y fases constructivas que sean necesarias.