Administraciones y expertos en movilidad ven la accesibilidad como eje vertebrador del urbanismo

Un momento del debate - TKE - KATHERIN WERMKE

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de administraciones y expertos en movilidad han defendido que la accesibilidad es el eje vertebrador de las ciudades y edificios, en la Jornada de Movilidad Accesible organizada esta semana por TK Elevator en Barcelona, con agentes del sector público y privado para debatir desafíos y oportunidades.

En la apertura, la directora General de Transportes y Movilidad de la Generalitat, Susi López, ha dicho que el aumento de población y los cambios demográficos están aumentando también el porcentaje de ciudadanos con problemas de movilidad y con un grado de discapacidad del 33% o más, que se situó en un 9% en Catalunya a finales de 2025: "Esto nos obliga a acelerar la transformación de las ciudades".

Para ella, este camino hacia la accesibilidad debe aprovecharse para transformar el espacio público, ya que la accesibilidad "no es una capa que se añade al final, que también, sino que es un criterio de diseño desde el origen", que requiere inversión, tecnología, planificación, cultura institucional y mucha colaboración.

En la misma línea, la directora de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Lidia Torres, ha destacado que la accesibilidad no es solo cuestión de diseño, sino de funcionamiento diario, ya que una rampa que no funciona, un ascensor fuera de servicio o una mala conexión entre sistemas "puede convertir un trayecto posible en un trayecto verdaderamente imposible".

Ha explicado que el Ayuntamiento está trabajando, entre otras cosas, en la pacificación progresiva de calles y la reducción del tráfico para mejorar la accesibilidad de peatones, y también en crear itinerarios accesibles y continuos que conecten mejor los barrios, servicios y transporte público, como la transformación de la avenida Meridiana.

DEBATE

En una mesa de debate, el director de Promociones de Voracys, Ignasi del Hoyo, ha considerado que Catalunya es pionera en normativas sobre accesibilidad, aunque ha destacado la falta de ayudas, y asegura que esta accesibilidad se ha convertido en un 'commodity': "No podemos vender un activo inmobiliario que no sea accesible para todo el mundo".

La directora de Servicios del Espacio Público del Ayuntamiento de Barcelona, Beatriz Huarte Fournier, ha dicho que la accesibilidad ya es un "punto de partida y un eje vertebrador" en la edificación, no una cuestión técnica.

En este sentido, la directora general del Colegio de la Arquitectura Técnica de Barcelona (Cateb), Isabel Pagonabarraga Mora, ha afirmado que cuanto más accesible sea un activo mayor será su valor, y ve falta de apoyo económico para garantizar esta accesibilidad.

La directora de la Fundación Mutua de Propietarios, Cristina Pallàs, ha defendido que la gente pueda entrar y salir de su casa de forma autónoma, ya que un estudio de la fundación estima que 1,8 millones de personas con movilidad reducida en España deben hacerlo con ayuda de terceros: "Habrá un aumento de la demanda de accesibilidad en los próximos años y tenemos que estar preparados para atenderla".

Por eso, el responsable del Área de Accesibilidad de Ecom, Rubén Domínguez Santana, ha explicado que diseñar y garantizar una movilidad accesible implica conocer a las personas con discapacidad y sus necesidades: "Nuestro valor añadido es que podemos trasladar estas necesidades para encontrar soluciones reales y efectivas".

UN DERECHO "HABILITANTE"

La responsable de Accesibilidad Universal de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ana Vieitez, ha defendido que el transporte público accesible es un "derecho habilitante" porque permite acceder a otros derechos como sanidad, cultura y participación social, y ha reivindicado mejorar la comprensión del espacio y la información al usuario, además de aumentar la fiabilidad de los elementos de la infraestructura, como los ascensores.

La directora territorial Zona Noreste de TK Elevator, Carmen Ginard, ha dicho que un ascensor es una infraestructura tan cotidiana que suele pasar inadvertida, pese a ser el hilo invisible que mantiene viva la ciudad, y ha incidido en la importancia de la coordinación entre entidades, sector privado y administraciones para que la accesibilidad llegue a todos los ciudadanos.

En representación de CSIM Cluster Servicios Inmobiliarios, Jose Manuel Barrero (de Grup AcBar) ha explicado que cuando una comunidad de propietarios decide mejorar la accesibilidad, por ejemplo poniendo un ascensor, se encuentran con edificios muy antiguos (sobre todo en zonas periféricas) que dificultan el proceso, y ha pedido un marco normativo único y más acceso a financiación: "Un ascensor no puede costar 10.000 euros por piso".

INFORME SOBRE MOVILIDAD

La directora de Comunicación y Marketing de TK Elevator, Jennifer López, ha presentado las principales conclusiones del informe 'Retos y oportunidades de la movilidad accesible en España' y ha destacado que la accesibilidad no solo elimina barreras, sino que "mantiene vivas" las ciudades.

Así, considera fundamental entender la accesibilidad como un recorrido continuo desde el origen hasta su destino: según el informe, más de la mitad de la población en Catalunya ha cambiado sus rutas alguna vez para evitar barreras arquitectónicas, ha dejado de visitar a familiares o amigos, o ha seleccionado su destino de vacaciones según si hay accesibilidad o no.

Este informe añade que cada vez hay una población más envejecida, un parque inmobiliario antiguo, con cientos de miles de edificios sin ascensor, y ciudades que crecen en vertical: "Cuando todos estos factores coinciden, el reto deja de ser puntual y pasa a ser estructural".