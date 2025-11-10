El ADN descarta a una investigada por el 'caso Jubany' al no haber compatibilidad con la víctima

Archivo - El hermano de Helena Jubany, Joan Jubany, y el abogado Benet Salellas al salir de los Juzgados de Sabadell (Barcelona). - EUROPA PRESS - Archivo

El informe de la Unidad Central de Análisis Científicos de la Policía Nacional ha concluido que el ADN de una de las principales investigadas por el 'caso Helena Jubany' sea compatible con el de la víctima, asesinada en Sabadell (Barcelona) en 2001, después de que la jueza que investiga el caso ordenara reabrir la causa en septiembre.

Así lo confirman fuentes de la familia de Jubany a través de un comunicado, que consideran que "hacía falta hacer esta prueba de ADN para resolver dudas", por lo que agradecen que se hayan dedicado los medios necesarios, así como la profesionalidad de la inspectora y la bióloga que han realizado los análisis.

En septiembre la jueza solicitó una muestra genética para comprobar si correspondía con el perfil genético hallado en el jersey de la fallecida el día del crimen, después de que "los avances científicos" hayan permitido descubrir dos perfiles genéticos femeninos de las muestras conservadas de la prenda de ropa de Jubany.

Tras descartarse esta compatibilidad, los familiares de Jubany fijan su atención en la declaración del principal investigado --prevista para el 28 de noviembre-- con la que esperan que, si no hay más novedades, concluya la fase de instrucción y llegue a la fase juicio oral en la que los dos encausados puedan explicar su versión.

La causa contra el principal investigado se reabrió en 2023 tras hallarse en el jersey de Jubany una mezcla de varios perfiles genéticos y, en septiembre, un informe biológico concluyó que había un haplotipo de cromosoma Y "que coincide" con el suyo.