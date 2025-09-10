La AEB dice que el TSJC obliga a garantizar "una presencia real" del castellano en la escuela

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) ha asegurado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el decreto de régimen lingüístico educativo catalán obliga a la Generalitat a "garantizar una presencia real y efectiva del castellano como lengua vehicular, no limitada a su enseñanza como materia, y a respetar el principio de equilibrio" con el catalán.

En un comunicado, la AEB ha señalado que la resolución judicial es "un mazazo al intento de la Generalitat de excluir al castellano como lengua vehicular".

Ha afirmado que se "confirma lo que la AEB lleva años denunciando: el modelo educativo catalán es contrario a la Constitución, el Estatut y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo".

Ha dicho que el castellano debe ser también lengua vehicular en la enseñanza, "no solo una asignatura y los centros educativos no pueden imponer proyectos lingüísticos monolingües en catalán".

La AEB ha subrayado que la Generalitat debe garantizar "un equilibrio real y efectivo entre las dos lenguas oficiales, para que todos los alumnos salgan de la escuela dominando tanto el castellano como el catalán".

La asociación ha considerado que los proyectos lingüísticos de los centros públicos y concertados deberán adaptarse a la sentencia, garantizando que el castellano se use como "lengua de aprendizaje en materias curriculares y no quede reducido a un papel marginal".