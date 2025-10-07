La AED lanza Factor 'IA' para formar a directivos en estrategia de la inteligencia artificial

Gangonells (AED): el líder empresarial necesita un esfuerzo adicional de comprensión y actualización

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Directivos (AED) ha lanzado Factor 'IA', una iniciativa de formación cuya finalidad es preparar a consejeros y altos directivos en la adopción estratégica, ética y efectiva de la inteligencia artificial (IA) en sus organizaciones, informa la entidad en un comunicado este martes.

Bajo la premisa de que la IA "está redefiniendo de forma acelerada" la manera de liderar, decidir y competir, la AED promoverá durante los meses de noviembre y diciembre una propuesta de aprendizaje diseñada para transformar el conocimiento, el criterio y la capacidad de decisión de quienes toman las decisiones clave en las empresas.

Bajo la dirección académica del ceo y cofundador de WeArtificial, Aleix Valls, experto en transformación digital, la iniciativa surge "en un contexto en el que la IA avanza más rápido que la capacidad de las organizaciones para integrarla con éxito".

Según Valls, "la inteligencia artificial será en la empresa una transformación del mismo calado que Internet o el móvil", lo que califica como una nueva forma de trabajar y de construir la cultura empresarial, y un reto de los directivos.

Por su parte, el director general de la AED, Xavier Gangonells, ha explicado que Factor 'IA' "llega en un momento crucial" pues la velocidad con la que avanza la IA exige a los líderes empresariales un esfuerzo adicional de comprensión y actualización, en sus palabras.