Aena saca a concurso el 98% de la restauración del Aeropuerto de Barcelona

Archivo - Tienda de Tutti Frutti en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. - AENA - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aena ha abierto la convocatoria del "mayor" concurso de restauración del Aeropuerto de Barcelona, ya que representa el 98% de la actividad, con 49 locales y más de 20.000 metros cuadrados de superficie, un 30% más que la anterior licitación.

En un comunicado este martes, Aena ha explicado que apuesta por "conceptos consolidados como hamburgueserías, espacios dedicados al jamón, 'food markets' y propuestas saludables, al mismo tiempo que abre espacio a nuevas tendencias", además de detallar que la convocatoria no se repetirá pronto porque los contratos son de entre 8 y 12 años.

La directora general Comercial e Inmobiliaria de Aena, María José Cuenda, ha subrayado que el de Barcelona es uno de los concursos comerciales más relevantes de la compañía.

Como novedad, ha añadido Aena, se incorporan locales de "concepto abierto" para dar mayor flexibilidad a los operadores, así como 3 espacios de 40 metros cuadrados situados en puntos estratégicos de alta rentabilidad.

De esta forma, la propuesta combina marcas internacionales y nacionales con una "decidida apuesta por las marcas locales, que permitirán trasladar la esencia de la gastronomía catalana al aeropuerto".

La compañía ha concluido que espera que "tanto nuevos candidatos como socios actuales presenten soluciones innovadoras y sostenibles, además de valorar la incorporación de tecnologías digitales que mejoren la eficiencia operativa y la experiencia del pasajero".