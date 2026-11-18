TARRAGONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) ha reclamado este miércoles en un comunicado garantías "permanentes" de seguridad y libre circulación en el complejo químico de Tarragona, ante los bloqueos relacionados con la huelga en el sector del metal.

La entidad ha lamentado que es una "situación recurrente, previsible y absolutamente anómala que no se puede dar por normalizada".

Ha alertado de que el bloqueo de los accesos a las fábricas "afecta directamente a la seguridad industrial", ya que dificulta los relevos, el acceso del personal necesario para operar las instalaciones de forma segura y la realización de trabajos esenciales de seguridad y mantenimiento.

"Es especialmente preocupante la falta de garantías de acceso inmediato de los servicios de emergencia. La capacidad de respuesta frente a cualquier eventualidad no puede estar condicionada por la actuación de los piquetes", ha añadido la AEQT.

Ha recordado que la huelga no es del sector químico, sino que afecta a las empresas del metal, que prestan servicio, entre otros sectores, a la industria química.