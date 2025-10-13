El Aeropuerto de Barcelona alcanza un "récord" de 43,7 millones de viajeros hasta septiembre (+4,1%)

Registra récords en el movimiento de mercancías

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona ha registrado 43,7 millones de pasajeros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un 4,1% más que durante el mismo periodo del año pasado y un "nuevo récord histórico", según ha informado este lunes en un comunicado.

Hasta septiembre, el número de viajeros comerciales internacionales ha sido de 32,9 millones, lo que supone un aumento del 5,8%, mientras que los usuarios nacionales han bajado un 0,7%, hasta los 10,7 millones.

En cuanto al mes de septiembre, el aeropuerto ha registrado 5,3 millones de pasajeros (+4,3%) y, de los viajeros comerciales, 4 millones se desplazaron en vuelos internacionales (+6,3%) y 1,2 lo hicieron en vuelos nacionales (-1,7%).

Por lo que a carga se refiere, entre enero y septiembre se han registrado 145.920 toneladas, un 8,3% más respecto al acumulado del mismo período del año pasado y "un nuevo récord".

Asimismo, en septiembre se transportaron 17.435 toneladas de mercancía, una cifra que también es un récord histórico y que supone un 18,5% más que en el mismo mes del año pasado.

GIRONA-COSTA BRAVA

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha alcanzado los 1.875.490 pasajeros y las 22.272 operaciones en los nueve primeros meses del año, un 10% y un 17,4% más, respectivamente.

En septiembre, ha registrado 299.797 pasajeros, un 1,8% menos que el mismo mes del año pasado, y ha efectuado 2.894 operaciones, un 2% más.

REUS (TARRAGONA)

Por su parte, el Aeropuerto de Reus (Tarragona) ha superado en lo que llevamos de año la cifra de pasajeros del año 2024, cuando se registró un total de 1,181 millones, y ha alcanzado un total de 1,184 millones de pasajeros, un 12,9% más, así como 18.355 operaciones (+2,7%).

El aeropuerto ha registrado durante este mes de septiembre 207.811 pasajeros (+15,7%) y 2.442 operaciones (+13,6%).

SABADELL (BARCELONA)

El Aeropuerto de Sabadell (Barcelona) ha registrado 430 pasajeros en el mes de septiembre, una cifra que hace que la infraestructura sume 3.764 viajeros en lo que va de año.

En cuanto a las operaciones, ha registrado 4.842 en septiembre, un 3,1% más, y durante los nueve primeros meses de 2025, se han registrado 47.482 operaciones, un 7,3% más.