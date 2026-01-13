El Aeropuerto de Barcelona cerró 2025 con "récord histórico anual" de 57,4 millones de pasajeros

Archivo - Cola de pasajeros en el Aeropuerto de Barcelona - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona cerró 2025 con 57.483.036 pasajeros, un 4,4% más que en 2024, alcanzando de nuevo un "récord histórico anual", mientras que en el mes de diciembre también se alcanzaron las mejores cifras con 4.308.427 usuarios, un 5,8% más que en el mismo mes de 2024, informa Aena este martes en un comunicado.

"Ante estos registros y hasta que se lleve a cabo la ampliación de la infraestructura, el crecimiento del aeropuerto vendrá determinado por el aprovechamiento de las franjas horarias del día denominadas 'horas valle' que todavía permanecen disponibles, así como por la desestacionalización de la actividad a lo largo del año", explican.

El incremento registrado en 2025 se concentra en estas franjas horarias, días de la semana y períodos del año que aún contaban con capacidad para la programación de operaciones.

Del total de viajeros de 2025, 57.384.211 correspondieron a pasajeros comerciales, un 4,5% más que el año anterior; de ellos, 43.256.689 viajaron en vuelos internacionales, un 6,2% más que durante 2024, y 14.127.522 lo hicieron en vuelos nacionales, un 0,6% menos que en el año pasado.

En diciembre, del total de pasajeros, 4.298.759 viajaron en vuelos comerciales, un 5,8% más que en diciembre de 2024; de ellos, el número de viajeros internacionales fue de 3.230.032, un incremento de un 9,1% respecto al mismo mes del año pasado.

En cuanto a los nacionales, en diciembre pasaron por el aeropuerto 1.068.727 pasajeros, un 3,2% menos que en diciembre de 2024.

En 2025 se gestionaron 360.786 operaciones, una subida del 3,7% respecto a 2024 que "marca un nuevo récord de movimientos para la infraestructura en un año natural".

En diciembre, la cifra de movimientos alcanzó los 27.780 vuelos, un 3,4% más en comparación con diciembre de 2024, lo que supone un récord mensual, y en cuanto a la carga, el volumen de mercancías también ha experimentado un incremento y ha consolidado un nuevo récord histórico anual.

Durante 2025 se transportaron 200.741 toneladas, un 10,5% más que en 2024, mientras que en diciembre se registraron 17.341 toneladas, un 17,1% más que en el mismo mes de 2024 lo que representa la cifra más alta registrada en un mes de diciembre.

GIRONA-COSTA BRAVA

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava registró en 2025 un total de 2.185.561 pasajeros, mejorando un 9,4% los datos del año anterior, y en cuanto a despegues y aterrizajes, se atendieron 28.067 operaciones, un 15,2% más comparado con 2024.

En diciembre, el aeropuerto alcanzó los 51.225 pasajeros y las 1.336 operaciones.

REUS (TARRAGONA)

El Aeropuerto de Reus (Tarragona) ha incrementado sus pasajeros en un 13,1% respecto al año 2024, alcanzando este 2025, con los 851 viajeros del mes de diciembre, la cifra total de 1.336.826.

Con los 1.243 movimientos de aeronave registrados en el mes de diciembre, el aeropuerto ha alcanzado en 2025 las 23.251 operaciones, lo que representa un incremento del 6,1% en comparación con 2024.

SABADELL (BARCELONA)

El Aeropuerto de Sabadell (Barcelona) registró en 2025 un total de 62.340 operaciones, un 6,2% más que durante 2024, y en el mes de diciembre, gestionó 4.412 operaciones.

Con los 321 pasajeros registrados durante el mes de diciembre, el aeropuerto cierra el año 2025 con 4.899 viajeros.