El Aeropuerto de Barcelona cierra agosto con "nuevo récord" al registrar 5,6 millones de pasajeros

Archivo - Varias personas en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

Desde enero ha contabilizado 38.396.761 viajeros, un 4,1% más que en los 8 primeros meses de 2024

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona ha cerrado el mes de agosto con 5.673.319 pasajeros, lo que supone un aumento del 4,8% en relación con el mismo mes de 2024 y "un nuevo récord mensual tanto en términos absolutos como en un mes de agosto", informa Aena este viernes en un comunicado.

Desde el inicio del año, el aeropuerto ha registrado 38.396.761 pasajeros, un 4,1% más que entre enero y agosto de 2024, anotándose también "un nuevo récord en el acumulado anual"; además, en este mes de agosto se ha batido un récord histórico de pasajeros diarios.

El 14 de agosto pasaron por el aeropuerto 195.166 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 3,62% respecto al récord histórico anterior, alcanzado el 16 de agosto de 2024, mientras que el día con más llegadas fue el 29 de agosto, con 100.157 pasajeros, un 4% más que el pico de llegadas anterior y también un récord histórico.

De la cifra total de viajeros registrada en agosto, 5.666.677 correspondieron a pasajeros comerciales, un 4,8% más, de los que 4.374.720 viajaron en vuelos internacionales, un 7% más que durante el mismo mes del año pasado; 1.291.957 pasajeros lo hicieron en vuelos nacionales, un 2,3% menos que en agosto del año pasado.

En el periodo que transcurre desde el 1 de julio al 31 de agosto, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha gestionado 11.213.329 pasajeros totales, un 3,8% más que en el mismo periodo del año pasado; 66.956 operaciones, un 3,2% más que en 2024; y se han transportado 35.116 toneladas de mercancías, lo que supone un incremento del 13,5%.

"El verano de 2025 se consolida como el mejor en la historia. Y, además, este volumen histórico de pasajeros ha transcurrido por los aeropuertos sin disrupciones operativas relevantes", explica Aena.

GIRONA-COSTA BRAVA

Por su parte, el Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado en agosto 349.535 pasajeros, mejorando un 1,5% los datos del año pasado, y en cuanto a despegues y aterrizajes, se han efectuado 3.396 operaciones, un 5,9% más comparado con agosto del año pasado.

Desde principios de año, el aeropuerto ha alcanzado los 1.575.693 pasajeros y las 19.378 operaciones, un 12,5% y un 20,1% más respectivamente.

SABADELL (BARCELONA)

El Aeropuerto de Sabadell (Barcelona) ha registrado este último mes 5.260 operaciones, un 9,8% más que en agosto de 2024; por esta infraestructura han pasado 440 pasajeros, una cifra un 19,3% inferior respecto al mismo mes de 2024.

En total, desde inicios de año, el aeropuerto ha gestionado 42.640 operaciones, un 7,8% más, y registrado 3.334 pasajeros, un 29,5% menos que de enero a agosto de 2024.

AEROPUERTOS DEL GRUPO AENA

El Grupo Aena, compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil, ha cerrado el mes de agosto de 2025 con 38.994.561 pasajeros, un 4% más que en el mismo mes de 2024.

En total, se gestionaron 312.165 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en 2024; y transportaron 123.718 toneladas de mercancía, un 6,3% más que el año pasado.