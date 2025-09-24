El Aeropuerto de Barcelona obtiene el nivel 4 del programa Airport Carbon Accreditation

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona ha obtenido el nivel 4 del programa Airport Carbon Accreditation (ACA) "por su esfuerzo en la reducción de emisiones de CO2", informa Aena este miércoles en un comunicado.

Son certificaciones del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) para reconocer el esfuerzo de los aeropuertos para gestionar y reducir estas emisiones.

El Aeropuerto ha destacado que "se acerca al objetivo de consolidar en el año 2026 el nivel 4+"; que trabaja alineando su Plan de Gestión del Carbono con los objetivos climáticos globales, y que el nivel 4 lo consolida como referente europeo de su sector en la lucha contra el cambio climático.

También están en el nivel 4 los aeropuertos de Madrid y Palma; otros 6 de Aena ya formaban parte de esta iniciativa de ACI y están entre los niveles 1 y 3: Málaga-Costa del Sol, Lanzarote, Alicante-Elche, Menorca, Ibiza y Santiago.

Este año Aena prevé completar la certificación de otros 10 aeropuertos de la red en el nivel 1 de la ACA, cumpliendo la planificación del Plan de Acción Climática de la compañía para alcanzar las 0 emisiones netas en 2030, lo cual "se apoya en la acreditación de 19 aeropuertos de la red en nivel 4+ de ACA en 2026 y en nivel 5 en 2030".