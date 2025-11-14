El Aeropuerto de Barcelona roza los 49 millones de pasajeros hasta octubre, un 4,3% más

Archivo - Antigua torre de control de la T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona registró 48,9 millones de pasajeros en los primeros diez meses del año, lo que representa un 4,3% que en el mismo periodo del año pasado y "un nuevo hito histórico".

La infraestructura también alcanzó "una nueva cifra sin precedentes" en octubre y cerró el mes con 5,2 millones de pasajeros, un 5,6% más, según ha informado Aena este viernes en un comunicado.

En cuanto a los viajeros internacionales, en lo que va de año se registraron 36,8 millones (+5,9%), de los cuales 3,9 millones corresponden solo al mes de octubre (+6,0%).

Las operaciones también marcaron un "récord", tanto en los diez primeros meses del año como en octubre, ya que en el primer caso la cifra de movimientos creció hasta los 306.253 vuelos (+3,8%), y en octubre se gestionaron 32.802 operaciones (+4,1%).

En cuanto a las mercancías, se transportaron 165.051 toneladas de enero a octubre (+8,8%) y unas 19.130 solo durante el mes pasado (+12,6%).

GIRONA-COSTA BRAVA

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava registró en octubre 218.553 pasajeros, mejorando un 8% los datos del año pasado, y 2.877 operaciones, un 8,6% más comparado con octubre del año pasado.

Desde principios de año, el aeropuerto alcanzó los 2.094.043 pasajeros y las 25.149 operaciones, un 9,8% y un 16,3% más, respectivamente.

REUS (TARRAGONA)

El Aeropuerto de Reus (Tarragona) congregó en octubre 145.579 pasajeros, un 14,8% más que en octubre del año pasado, y 1.330.569 desde principios de año, un 13,1% más que en los mismos meses de 2024.

Con 2.167 operaciones gestionadas en octubre, el aeropuerto contabilizó en lo que va de año un total de 20.522 movimientos de aeronaves, un 4,3% más que en el mismo periodo de 2024.

SABADELL (BARCELONA)

Con los 419 viajeros que han pasado por el Aeropuerto de Sabadell (Barcelona) durante este mes de octubre, alcanzó los 4.183 pasajeros durante los diez meses del año, un 26,1% menos respecto al mismo período del 2024.

Registró 5.434 operaciones en octubre, un 8,6% más que en el mismo mes de 2024, y desde inicios de año gestionó 52.916 operaciones, un 7,5% más que de enero a octubre del año pasado.