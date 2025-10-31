El Aeropuerto de Barcelona se suma al proyecto de la Generalitat para la igualdad de oportunidades

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, con el alumnado del instituto Enric Borràs - AENA

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Barcelona se ha sumado al proyecto de la Generalitat destinado a conectar escuelas, empresas y administraciones para construir una igualdad de oportunidades real desde las aulas hasta el mundo laboral.

Según ha informado Aena en un comunicado, la consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha visitado la infraestructura de la mano del alumnado del instituto Enric Borràs.

La comitiva ha recorrido las instalaciones aeroportuarias, donde ha podido conocer de cerca su funcionamiento.