La AFC celebrará la séptima edición de los Premios Franquicias de Catalunya a Barcelona este jueves

Algunos de los galardones de los Premios Franquicias de Catalunya. - AFC

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Franquícies de Catalunya (AFC) organiza la séptima edición de los Premios Franquicias de Catalunya este jueves en Barcelona, en la sede de BBVA, según ha explicado este martes la entidad en un comunicado.

A lo largo de seis ediciones, los premios se han convertido en una plataforma para visibilizar a profesionales y conceptos del sector de las franquicias, un modelo de negocio que genera más de 7.000 millones de euros al año en Catalunya y da empleo a 81.500 personas, según datos de la AFC.

Según el presidente de la entidad, Àngel Amat, las franquicias son un motor de empleo y riqueza en Catalunya, y "en estos galardones, reconocemos enseñas de aquí y de fuera que destacan en mercados nacionales e internacionales con franquicias".

La edición anterior premió a empresas como Caprabo como la franquicia catalana más destacada en el mercado catalán; Las Muns, como la más destacada en el mercado español o Aquí tu reforma, como la más destacada en el mercado internacional.

El jurado estará formado por cinco representantes del sector, entre ellos, el expresidente de la AFC, Xavier Valhonrat, que ha destacado que los premios "son una oportunidad para visibilizar las mejores prácticas y reforzar la confianza en un modelo que sigue creciendo y adaptándose a los nuevos reto".