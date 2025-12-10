7 Afectados, 3 De Ellos Menores, En Un Incendio En Un Domicilio De Figueres (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en un domicilio de Figueres (Girona) a las 6.07 horas de este miércoles se ha saldado con 7 afectados, 3 menores y 4 adultos, trasladándose a 6 de ellos al hospital de la localidad gerundense.

Así lo ha informado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde han señalado que se han activado 4 ambulancias.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han extinguido el fuego y han rescatado a una persona en un incidente al que se han trasladado con 5 dotaciones del cuerpo.