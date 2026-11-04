Affac cree que el boicot a las colonias no funciona y plantea las cuotas a las familias como presión

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac), Lidón Gasull, ha considerado este miércoles que el boicot a las salidas y las colonias no funciona, y ha planteado a los docentes y los centros educativos usar las cuotas a las familias como "medida de presión" a la Conselleria de Educación de la Generalitat.

En rueda de prensa para presentar el informe 'El dret a l'educació, encara pendent', ha considerado que esa medida de presión tendría un impacto mayor, al considerar que con el boicot a las colonias la Conselleria de Educación "no ha reaccionado".

La directora de la Affac ha considerado que no cobrar las cuotas a las familias "sí que podría hacer mover" al departamento porque se ha acostumbrado a que los centros educativos pidan estas cantidades.

Gasull ha subrayado que no se puede dejar en manos de la "voluntariedad" de los profesionales educativos que haya salidas y colonias, que ha defendido que tienen un valor pedagógico e impactan positivamente en la trayectoria de los alumnos.

Ha pedido al departamento crear un marco legal que garantice los derechos de los profesionales y de los alumnos a tener salidas y colonias con todas las garantías, en la línea de la carta que registraron en la Conselleria de Educación.

El presidente de Affac, Jordi de Carreras, ha dicho que quieren que las medidas de presión vayan "directamente" al departamento y no afecten a los derechos de los alumnos, así como situar la responsabilidad de la financiación educativa en la administración.

INFORME

El estudio de la Affac sostiene que el 74% de las 14.312 plazas de I3 eliminadas entre los cursos 2021-2022 y 2026-2027 corresponde a centros públicos, mientras que la renovación de los conciertos educativos ha mantenido el 96,4% de las unidades concertadas.

La Affac ha considerado que estas cifras de su estudio muestran que la reducción del alumnado "no se está aprovechando para reforzar la red pública".

El informe ha alertado que, 9 años después de la aprobación del decreto de la escuela inclusiva, "continúa sin desplegarse plenamente", y ha señalado que el alumnado escolarizado en centros de educación especial no se ha reducido.

La Affac ha propuesto impulsar un Acuerdo por la Educación Pública, construido con toda la comunidad educativa, que fije compromisos concretos, calendario y mecanismos de seguimiento, y ha reclamado que la Generalitat "pase de los diagnósticos a las decisiones".