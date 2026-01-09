Las Affac critican que el presupuesto en educación quede "muy lejos" del 6% del PIB fijado por ley

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) han criticado que el presupuesto destinado a educación se mantiene "muy lejos" del 6% del PIB que establece la Ley de Educación de Catalunya (LEC), un objetivo que, insisten, debería haberse alcanzado en 2017.

La directora de la federación, Lidón Gasull, ha asegurado en que cada retraso en los recursos es "una decisión política que repercute directamente sobre los niños y adolescentes y sus oportunidades", y pide situar la educación pública como prioridad real, informa la Affac en un comunicado de este viernes.

La entidad segura que la inversión educativa continúa "estancada" y que los últimos presupuestos, prorrogados al año siguiente, situaron el gasto en educación en 6.800 millones de euros, una cifra que ven claramente insuficiente y por debajo de lo que marca la ley, textualmente.

En este sentido, la federación entiende que los datos "evidencian una infrafinanciación estructural y sostenida en el tiempo", y señala que, durante los últimos 23 años, el gasto educativo solo ha aumentado 0,87 puntos porcentuales con respecto al PIB.

UN MOMENTO "CRÍTICO"

Affac asegura que el sistema educativo catalán se encuentra en un momento "crítico", ya que las necesidades en las aulas han crecido mucho más rápido que los recursos disponibles, y se están cronificando problemáticas como la segregación escolar, la falta de personal y el personal especializado para atender la diversidad educativa o el abandono escolar.

Gasull ha advertido de que "cada aula que no tiene los recursos suficientes es una oportundiad que el alumnado pierde", y ha instado a la Generalitat a no continuar ignorando esta realidad.