AfforHealth se incorpora a Foment del Treball para impulsar la salud y el bienestar en la empresa. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha incorporado a AfforHealth como nuevo socio de la patronal catalana para impulsar la salud y el bienestar en el ámbito laboral, informa en un comunicado este lunes.

El acto de firma del acuerdo se ha celebrado en la sede de Foment y ha contado con la participación de su secretario general, David Tornos, y del Country Manager de AfforHealth, José Terol, quienes han formalizado la incorporación.

AfforHealth es una compañía especializada en servicios de bienestar psicosocial en las organizaciones, con el objetivo de cuidar la salud emocional de las personas e impulsar entornos laborales más saludables y sostenibles.