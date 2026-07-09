Afiliados de Ustec avalan volver a movilizarse a inicio de curso y avisan de un "otoño caliente"

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La afiliación del sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec·Stes, ha avalado reactivar movilizaciones a inicio del curso e impulsar un "otoño caliente" en defensa de la educación pública, y pide un plan concreto y calendarizado si el Govern no responde a sus demandas.

Es el resultado de la encuesta realizada a la afiliación y de los debates en la conferencia del sindicato del 3 de julio, informa en un comunicado este jueves, en el que dice que este plan debe tener "capacidad de escalada si el Govern no da respuesta a las demandas del personal educativo".

Ustec se centrará el próximo curso en el "blindaje" de la educación pública, con el aumento de la financiación hasta el 6% del PIB, ningún cierre de grupo en la pública, la reducción de ratios, más profesionales para la inclusiva, infraestructuras adaptadas al cambio climático y garantizar el catalán como lengua vehicular.