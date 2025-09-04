Agbar entrega las becas de la segunda edición de su programa Beques Joves Talents en Catalunya

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agbar ha entregado las becas universitarias de la segunda edición de su programa Beques Joves Talents a Catalunya a tres jóvenes estudiantes de los municipios de Avià, La Garriga y Centelles (Barcelona), según ha informado este jueves en un comunicado.

Mediante esta iniciativa, la empresa quiere facilitar el acceso a la universidad de "jóvenes académicamente brillantes y con un entorno económico que les puede dificultar la continuidad" de su formación.

Como novedad en esta segunda edición, destaca la incorporación al programa de la Fundació Impulsa, que persigue el objetivo de ofrecer un acompañamiento personalizado a los estudiantes.

Estas becas financian el 100% del importe de la matrícula que no ha estado cubierta por la beca solicitada en el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

También contemplan un importe máximo de 1.500 euros anuales por curso, a fin de cubrir los gastos derivados hasta la obtención del título universitario.