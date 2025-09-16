AGC Pharma Chemicals invierte 100 millones en una nueva planta en Malgrat de Mar (Barcelona)

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en las instalaciones de AGC Pharma Chemicals. - AGC PHARMA CHEMICALS

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en ingredientes farmacéuticos activos e intermedios AGC Pharma Chemicals ha inaugurado su nueva planta de fabricación avanzada, que ha supuesto una inversión de más de 100 millones de euros y que está ubicada en Malgrat de Mar (Barcelona), informa en un comunicado este martes.

Las instalaciones han sido inauguradas por el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; la cónsul general de Japón en Barcelona, Akiko Shikata; el ceo de la empresa, Jun Kurihara, y el CTO de AGC Inc., Hideyuki Kurata, entre otros.

La nueva planta es "un hito clave en la estrategia de crecimiento de la empresa" y permite aumentar en un 30% la capacidad de producción de la empresa, así como introducir una parte de principios activos de alta potencia.

En concreto, se han ampliado las instalaciones en 7.500 metros cuadrados y la empresa podrá dar respuesta a la creciente demanda, ya que recoge todo el ciclo de vida del desarrollo de fármacos.

La nueva infraestructura incorpora tecnologías de vanguardia para "gestionar de forma segura y eficiente" los ingredientes farmacéuticos activos altamente potentes de nivel OEB5.