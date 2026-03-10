La Agencia Balcells recuerda a Bryce Echenique, "maravilloso contador de historias"

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balsells ha recordado este martes al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, fallecido a los 87 años, y lo ha definido como un "narrador magistral y maravilloso contador de historias".

En un apunte en la red X recogido por Europa Press, la agencia literaria ha expresado la pena por la muerte de "un gran amigo y uno de los grandes escritores hispanoamericanos de todos los tiempos".

Referente de la generación post-boom de la narrativa latinoamericana, es autor de obras como 'Un mundo para Julius', novela con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Perú, 'La vida exagerada de Martín Romaña' y 'El huerto de mi amada', galardonda con el Premio Planeta en 2002.

Precisamente, la Editorial Planeta ha afirmado que "su ironía, su ternura y su legado literario quedan grabados para siempre en el legado de esta casa".

"Buen viaje, maestro de la nostalgia", ha concluido la editorial en un apunte en X recogido por Europa Press.